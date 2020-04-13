





9

قال: هذه حكايته مع الملك المؤسس.. وليت إذاعتي الكويت وجدّة تذيعان تسجيلاته

في تلاوته شجن عجيب.. "القشقري": قارئ قرآن مناسب لزمن "كورونا"!!

يكشف الكاتب الصحفي طلال القشقري أنه قد خصّص بعض الوقت منذ بداية جائحة كورونا لسماع تسجيلات قديمة للقرآن الكريم بصوت قارئ أحبه منذ طفولته، هو الشيخ سعيد محمّد نور، يرحمه الله، مؤكداً أنه قارئ مناسب لزمن كورونا!! ففي تلاوته شجن عجيب، وتستدرّ الدموع من عين المستمع.

قارئ مناسب لزمن كورونا!!

وفي مقاله "قارئ مناسب لزمن كورونا!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "القشقري": "خصّصْتُ بعض الوقت منذ بداية جائحة كورونا لسماع تسجيلات قديمة للقرآن الكريم بصوت قارئ أحببْتُه منذ طفولتي، وكان أبي، يرحمه الله، يُحِبُّه كذلك، وقد لا تعرفه أجيالُنا الحالية من أولاد وبنات، وهذا أمر مؤسف للغاية، أن تعرف الأجيال نجوم الكرة والفنّ والسوشيال ميديا ولا تعرف قُرّاء القرآن الكريم القُدامَى الأفذاذ! وأقصد الشيخ سعيد محمّد نور، يرحمه الله، وكان سوداني الأصل ومصري الجنسية، ولديه أسلوب مؤثِّر وفريد في تلاوة القرآن الكريم، وليس معروفاً إن كان هو قد قلّد قارئاً قبله، لكنّ المعروف والأكيد أنّ أيّ قارئ بعده لم يستطع تقليده، وفي تلاوته شجن عجيب، وتستدرّ الدموع من عين المستمع حتّى لو كان قاسي القلب فيما لو أنصت إليها، وهي بالتأكيد تستحقّ الإنصات.

تسجيل نادر لسورة (طه)

ويضيف الكاتب: "للشيخ تسجيل نادر وجميل لسورة (طه)، ومن يستمع إليه خصوصاً مُقدِّمة السورة العظيمة (طَهَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى * إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى * تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلاَ * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) فلا بُدّ أن يرتاح نفسياً في زمن كورونا المضطرب، وهذا ضمانٌ منّي ساري المفعول للراحة النفسية طيلة الحياة وليس كضمانات بعض الوكالات التجارية المعطوبة، وهي المُقدِّمة التي أسلم بسببها عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، وقال بعد سماعها في بيت أخته فاطمة بنت الخطّاب وزوجها سعيد بن زيد ومولاهما خبّاب الذي كان يُقرئهما ويُعلّمهما إيّاها، رضي الله عنهم، قال عبارته المشهورة: (أمِنْ هذا الكلام تفرُّ قريش؟)، ليعتزّ الإسلام به استجابةً لدعوة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ويعلو الإسلام بين الأمم، وتُفتح البُلدان، وتسقط الإمبراطوريات الظالمة أمام الإسلام العادل، مثل فارس المجوسية وبيزنطة الضالّة".

ليت إذاعتي الكويت وجدّة تذيعان تسجيلاته

وعن تسجيلاته يقول "القشقري": "التسجيلات المتوفّرة للشيخ قليلة، ومعظمها لسور الكهف ومريم وطه، وبعض السور الأخرى، وجودة بعضها ليست عالية، لكن هناك تسجيلات أخرى توجد أصولها في إذاعتي الكويت التي تُوفّي الشيخ في أرضها، وكذلك في إذاعة جدّة التي أهداها أبناؤه تسجيلات عديدة له، وليت الإذاعتيْن تُتحِفاننا بها أو تنشرانها في موقع اليوتيوب، لأنّها ثروة يستحقّ المسلمون أن يسمعوها ويتداولوها من جيلٍ لآخر".

هذه حكايته مع الملك المؤسس

وينهي الكاتب قائلاً: "رحم اللهُ الملك عبدالعزيز الذي تُؤكّد بعض المصادر القديمة أنّه كان مُعجباً بالشيخ كثيراً، وعرض عليه الإقامة في المملكة عندما قَدِمَ لأداء فريضة الحجّ، وبارك الله لنا في كلّ قُرّائنا، الأحياء والميّتين، ونشر بأصواتهم ذكره الحكيم".