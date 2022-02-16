"التحركات لا تؤكد الانسحاب".. "الناتو": روسيا لم تظهر أي إشارة على التهدئة

"ستولتنبرج" شدد على أن موسكو ما زالت تملك قوات قادرة على غزو أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الأربعاء)، أن روسيا لم تظهر أي إشارة على التهدئة حتى الآن، وأنها تواصل حشدها العسكري بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولم يرصد الحلف حتى الآن أي تهدئة على الأرض في روسيا.

وذكر "ستولتنبرج" أن الحلف في انتظار ما إذا كان هناك انسحاب للقوات الروسية من حدود أوكرانيا من عدمه، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن روسيا لطالما حركت قواتها جيئة وذهاباً، وأن تحركاتها لا تؤكد وجود انسحاب.

وشدد الأمين العام على أن روسيا لا تزال تملك قوات قادرة على غزو شامل لأوكرانيا دون تحذير، وأن القوات الروسية على الحدود الأوكرانية في ازدياد.