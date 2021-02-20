حشرات وتدني النظافة ومواد منتهية الصلاحية.. إغلاق منشأة تزيين نسائي بمكة

عقب جولة قامت بها وكالة البلديات ممثلة في ‎الرقابة النسائية

أسفرت جولة قامت بها وكالة البلديات ممثلة في ‎الرقابة النسائية، عن إغلاق منشأة تزيين نسائي بمكة المكرمة.

تأتي تلك الجولات لتكثف الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات.

وقد أسفرت الجولة عن إغلاق منشأة تزيين نسائي، وذلك لضبط عدة مخالفات؛ منها تدني مستوى النظافة ووجود حشرات ومواد منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية.