ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482

روبرت كوخ: عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 8500 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.

ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.