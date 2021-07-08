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تتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة والأجزاء المجاورة لها.