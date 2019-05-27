محافظ حبونا يتفقّد المواقع المتضررة جراء السيول والأمطار

وجّه جميع الجهات المختصة بعمل اللازم

قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار.

وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة.