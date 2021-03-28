الموارد البشرية بالمدينة تحتفل باليوم العالمي لـ"متلازمة داون"

تزامنًا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون، احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالمناسبة، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي.

وتَمثلت الفروع المشاركة في: إدارة الإشراف الاجتماعي على الفروع الإيوائية بالمدينة، ومركز التأهيل الشامل، ومكتب مكافحة التسول، والخدمات المساندة، وبمشاركة من وزارة الصحة والأمانة بمنطقة المدينة وجمعية المدينة لمتلازمة داون وجمعية الأطفال للمعوقين.

حضر الحفل مساعد المدير العام لقطاع التنمية عبير بنت عبدالله أبو ربعية، وعدد من المديرين والمديرات للفروع المشاركة، والتي تمت بممشى الهجرة، وحضر اللقاء -بالإضافة إلى الفئة المستهدفة- مجموعة من المسؤولين والمهتمين بهذا الشأن من المجتمع للتعرف على الخدمات التي تقدّمها الوزارة لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

واستهدفت الفعالية الأشخاصَ من ذوي الإعاقة من متلازمة داون؛ من أجل زيادة الوعي العام والاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون، والدعم النفسي والصحي والاجتماعي لدى هؤلاء الأطفال وأسرهم، والتوعية عن طريق البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم، والتعرف على أهم العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وسبل تسهيلها وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات.

واشتملت الفعالية على أركان متنوعة من جميع الإدارات، والتعريف بالخدمات المقدمة للأشخاص من هذه الفئة لمتلازمة داون، وتقديم معلومات عن كل ما يتعلق بهم.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على أطفال متلازمة داون والحضور.

من جهته، قدّم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشكر لجميع المشاركين بهذه المناسبة على حضورهم وتفاعلهم غير المستغرب على مجتمع طيبة الطيبة؛ مقدمًا لأسر الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الفئة الدعم والمساندة وكل ما يحتاجونه من أجل اندماجهم داخل المجتمع.