450 منتجًا في معرض "راسمة" بجامعة الأميرة نورة

لطالبات قسم الفنون البصرية في 6 مجالات لمقرر الرسم

نظمت كلية التصاميم والفنون، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد، معرض "راسمة" بمشاركة 450 عملاً لطالبات قسم الفنون البصرية، في 6 مجالات لمقرر الرسم، في مقر الكلية.

ويهدف المعرض المقام إلى إظهار إنتاج طالبات القسم، بأفكارٍ مستوحاة من موضوعات المقرر: (الرسم الخارجي -أساسيات المنظور - الطبيعة الصامتة - دراسة جسم الإنسان - البورتريه - الرسم المفاهيمي)، والذي بدوره يعكس المواهب الإبداعية والقدرات المتميزة لديهن، ويبرز مدى عمق المعارف والمهارات المكتسبة، وجودة مخرجات القسم.

ويصاحب المعرض دليل مصور يوثق أعمال الطالبات في هذه الفعالية، سعيًا إلى الوصول لرؤية فنية عامة من خلال عرضها على الجمهور، وتلاقي تلك الأفكار الفنية اليافعة بين أعمال الطالبات وأستاذاتهن.

ويأتي معرض "راسمة" متسقًا مع توجهات الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2025، والمتمثلة في إعداد مخرجات تنافسية وتعزيز تمكين المرأة، ويستمر لمدة أسبوع من الساعة 8ص -2م للنساء، ومن الساعة 7م -9م دعوة عامة.