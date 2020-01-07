بعد دخوله الـ6 أشهر الأخيرة.. "مد الله" يقترب من الهلال

اقترب الهلال من الاتفاق مع لاعب التعاون مد الله العليان (25 عامًا) لضمّه إلى صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة الشتوية.



ويدخل العليان هذه الأيام فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع التعاون؛ مما يتيح له التوقيع مع نادٍ آخر.



وكان التنافس كبيرًا بين أندية النصر والأهلي والهلال في ضمّ خدمات اللاعب "العليان"، إلا أن الخيار الأخير كان محطة الهلال، ولم يتبقَّ سوى التوقيع الرسمي الذي من المتوقّع أن يتم خلال الأيام المقبلة القريبة.