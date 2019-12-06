انطلاق برنامج تطوير مهارات مدربات الأمومة بجدة غدًا

يستفيد منه 74200 أم على مستوى المملكة

ينطلق غدًا السبت، برنامج تطوير مهارات مدربات "أمومة" في مرحلته الثانية، الذي تنظمه جمعية الشقائق الخيرية، برعاية مؤسسة عبدالله السبيعي، المعتمد دوليًّا ومحليًّا بجدة.

ويشارك في تقديمه: الدكتورة سارة العبد الكريم، وسارة الخضير، وباستضافة الدكتور خالد الحليبي، والدكتور فؤاد الجغيمان؛ وذلك بهدف تنمية وتطوير مهارات مدربات أمومة، فيما يستهدف البرنامج 150 مدربة أمومة على مستوى المملكة.

وقالت مديرة مشروع "أمومة" ابتسام الحربي: إن "برنامج أمومة انطلق في مرحلته الأولى عام 2017 من جمعية الشقائق بجدة؛ حيث تم تدريب المدربات على حقائب الأم المربية والمعدة من قبل بيت الخبرة، وبعدها انطلقن لتدريب الأمهات على المهارات التربوية الحديثة".

وأضافت: "بعد نجاح المشروع في مدينة جدة، تم تطبيق المشروع في جميع مناطق المملكة؛ حيث بلغ عدد المدرّبات اللاتي تم تدريبهن 672 مدربة أمومة، وعدد الأمهات المستفيدات من البرنامج 74200 أم على مستوى المملكة".

