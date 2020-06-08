كشافة "تعليم ينبع" يوصلون الدواء إلى إحدى المستفيدات بمركز الشبحة

بالتعاون مع الشؤون الصحية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تمكّن قادة كشافة "تعليم ينبع" من الوصول بالدواء إلى الكيلو 260 لتسليمه إلى إحدى المستفيدات في مركز الشبحة التي كان يُصرف لها الدواء بشكل دوري.

جاء ذلك ضمن مبادرة إيصال الأدوية للمرضى، التي تنفّذها كشافة تعليم ينبع بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقدّم مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي؛ شكره وتقديره لقادة كشافة تعليم ينبع نظير ما قدّموه من مبادرات وأعمال تطوعية مع مختلف القطاعات في محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمّن "العقيبي"؛ الجهود الحثيثة التي بُذلت من قسم النشاط الطلابي وفريق العمل والقادة الكشفيين لتلك المبادرات النوعية مثنياً على الجهود الموفقة لمبادرات الفريق المتمثلة في قيام كشافة تعليم ينبع بالتعاون مع مستشفى ينبع العام بخدمة إيصال العلاج للمرضى في منازلهم داخل ينبع والمحافظات والقرى المجاورة لها لكل مَن كانت لديهم مواعيد مراجعة ووصفات دواء يتم صرفها.

جديرٌ بالذكر أن كشافة تعليم ينبع نفّذت عديداً من المبادرات التطوعية ومن أبرزها التعاون مع المستودع الخيري في توزيع السلال الغذائية "خير ينبع"، وتوزيع زكاة الفطر، وكذلك التعاون في تجهيز المساجد ووضع الملصقات لتطبيق التباعد بين المصلين ولا يزال العمل متواصلاً في مبادرة إيصال العلاج للمرضى، والذي بدأ في 29 رمضان.