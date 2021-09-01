مكة.. جراحة ناجحة تنقذ طفلة من تثقب بالمعدة بعد تناولها كتلة من الشعر

أُجريت بمستشفى الولادة والأطفال.. اشتكت من آلام في المعدة واستفراغ لمدة يوم

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي من استخراج كتلة شعر ضخمة من معدة طفلة بعد أن مضغت خصل من الشعر والتراب أدت إلى ثقب معدتها وكان ذلك نتيجة معاناتها من فرط الحركة ومرض نفسي آخر أدّي بها إلى تناول مواد غير غذائية، حيث خضعت الطفلة البالغة من العمر ١١ عاماً لعملية جراحية بعد أن اشتكت من آلام في المعدة واستفراغ لمدة يوم.

وتمكّن فريق جراحة الأطفال بقيادة الاستشاري الدكتور محمد حمزة عقيل، والأخصائية الدكتورة عفراء الجهني، من تشخيص الحالة بعد إجراء الفحوصات والأشعة المستعجلة ليتم اكتشاف وجود ثقب في المعدة وتسريب، ونقل المريضة لغرفة العمليات بصورة مستعجلة، وبمساعدة فريق التخدير وتمريض العمليات استطاع فريق جراحة الأطفال استئصال كتلة شعر ضخمة تملأ المعدة كاملة وتمتد للأمعاء الدقيقة والتي أدت للثقب.

من جانب آخر، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي، أفراد الطاقم الطبي، وقسم جراحة الأطفال، وقسم التمريض، والأقسام المشاركة في مساعدة الطفلة، مؤكداً مدى الإمكانات التي يتمتع بها "ولادة مكة" في التعامل مع مثل هذه الحالات والتي تحظى بتوجيهٍ ودعمٍ من حكومتنا الرشيدة، التي تقف دائماً وراء كل منجزٍ يتحقق.