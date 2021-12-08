عطل فني يمنع "الراجحي" من مواصلة المرحلة الأولى في رالي حائل

المتسابق منصور العجاجي يتعرّض لحادث انقلاب

أفادت مصادر بأن بطل الراليات يزيد الراجحي، تعرّض لعطلٍ في الجير بوكس خلال مشاركته في المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 صباح اليوم.

وقالت المصادر إن هذا العطل أدى إلى عدم مواصلته المرحلة قبل ٤٠ كم من الوصول إلى نقطة النهاية.

وذكرت المصادر أن المتسابق منصور العجاجي، قائد سيارة رقم ٦٣٠، تعرّض لحادث انقلاب، قبل قليل، ولم تُعرف حتى الآن حالته الصحية.