بعد إغلاق لمدة 20 شهرًا.. أمريكا تفتح حدودها أمام الأجانب من 33 دولة

شركات الطيران زادت عدد رحلاتها

‬أعادت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين، بعد 20 شهراً على إغلاق هذه الحدود، وفرض قيود على السفر، ما أثّر على العائلات والسياحة، وتسبب في توتر دبلوماسي.

وتتحضر شركات الطيران لتستقبل مجدداً اليوم المسافرين الملقّحين من 33 بلداً الذين سُمِح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، قامت الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المسارات الجوية عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، ومن أبرزها "إير فرانس" و"بريتيش إيرويز" و"يونايتد إيرلاينز"، بزيادة عدد الرحلات واختارت طائرات أكبر ووفرت عددا كافيا من الموظفين.

وفي مواجهة الوباء، أغلقت الولايات المتحدة حدودها ابتداءً من مارس 2020، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسباب مقنعة، أمام ملايين المسافرين القادمين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل، كما أغلقت نقاط دخول برية أمام الزوار من كندا والمكسيك، وأثرت هذه الأشهر من القيود المفروضة على مئات الملايين من الناس.