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تقع على مسافة ٦٥ كلم من الحرم المكي

شاهد.. مناظر الطبيعة الخلابة تكسو منطقة "البرزة" شمال مكة

وثق المصور السعودي محمد الهذلي اليوم الخميس، مناظر الطبيعة الخلابة التي كست الأراضي بالخضرة، وتسلقت سفوح الجبال في منطقة البرزة شمال مكة المكرمة.

وأهدى المصور "الهذلي" قراء "سبق" الفيديو والصور التي التقطها للربيع والحياة البرية هناك، وذكر أنها من منطقة البرزة التي تبعد عن الحرم المكي ٦٥ كلم.