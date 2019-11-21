شاهد.. مناظر الطبيعة الخلابة تكسو منطقة "البرزة" شمال مكة

تقع على مسافة ٦٥ كلم من الحرم المكي

وثق المصور السعودي محمد الهذلي اليوم الخميس، مناظر الطبيعة الخلابة التي كست الأراضي بالخضرة، وتسلقت سفوح الجبال في منطقة البرزة شمال مكة المكرمة.

وأهدى المصور "الهذلي" قراء "سبق" الفيديو والصور التي التقطها للربيع والحياة البرية هناك، وذكر أنها من منطقة البرزة التي تبعد عن الحرم المكي ٦٥ كلم.

مناظر الطبيعة البزرة مكة المكرمة

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21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 10:18 PM

تقع على مسافة ٦٥ كلم من الحرم المكي

شاهد.. مناظر الطبيعة الخلابة تكسو منطقة "البرزة" شمال مكة

فهد الغبيوي

مكة المكرمة

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وثق المصور السعودي محمد الهذلي اليوم الخميس، مناظر الطبيعة الخلابة التي كست الأراضي بالخضرة، وتسلقت سفوح الجبال في منطقة البرزة شمال مكة المكرمة.

وأهدى المصور "الهذلي" قراء "سبق" الفيديو والصور التي التقطها للربيع والحياة البرية هناك، وذكر أنها من منطقة البرزة التي تبعد عن الحرم المكي ٦٥ كلم.

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مناظر الطبيعة البزرة مكة المكرمة

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