"السبيعي" يحتفل بزفافه في "رنية"

احتفل الشاب "فايز بن حزام السبيعي"؛ أحد منسوبي وزارة التعليم، بزواجه، الذي اقتصر على أن يكون احتفاله عائلياً في محافظة "رنية"، وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"؛ امتثالًا لتوجيهات ولاة الأمر.

وبَعثَ "السبيعي"؛ رسالة للأصدقاء والزملاء، عنوانها "إشعار زواج"، بدلاً من "بطاقة دعوة"، ونوّه بأن مراسم زواجه ستكون عائلية ومحدودة نظراً للظروف الراهنة والاحترازات الوقائية.

"سبق" تُبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.