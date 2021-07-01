أخ يتبرع بكليته لشقيقه بيدمة منهياً معاناته بعد عام من جلسات الغسيل

العملية أجريت في مستشفى التخصصي بالرياض وتكللت بالنجاح

ضرب المرشد الطلابي بالمعهد العلمي بمحافظة يدمة شايع مسفر حمد آل فطيح، أروع الأمثلة في الأخوّة والتضحية، منهياً معاناة أخيه الذي عانى من فشل كلوي، وخضع لمدة عام لجلسات الغسيل الكلوي.

وفور أن تطابقت نتائج الفحوصات، بادر "مسفر" بالترتيبات لإجراء العملية في مستشفى التخصصي بالرياض، وتم إجراؤها اليوم وتكللت بالنجاح، ويتمتع الأخوان حالياً بصحة جيدة.