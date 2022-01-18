خلال الـ24 ساعة.. السودان تسجل 425 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.



وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في السودان إلى 51,798 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 40,440 متعافيًا، والوفيات 3,642.