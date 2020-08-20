"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي303973 حالة.
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1385 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 275476 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3548 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24949 والحالات الحرجة 1682 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 03:44 PM

"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي303973 حالة.
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1385 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 275476 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3548 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24949 والحالات الحرجة 1682 حالة.

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