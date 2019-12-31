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سلّمهما الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك له اليوم

خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس وزرائها

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تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين من فخامة الرئيسة سهلورق زودي؛ رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

قام بتسليم الرسالتين إلى خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي؛ خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة جمهورية إثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى -حفظه الله- تحياته لهما.

شهد الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.