فيديو.. الإطاحة بعمالة تمتهن إعادة تنظيف وبيع الإطارات المستعملة وسط الرياض

أمانة العاصمة: إغلاق المواقع المخالفة واستدعاء مُلاكها لتطبيق العقوبات بحقهم

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، بالتعاون مع 12 جهة رقابية وحكومية، من الإطاحة بعددٍ من العمالة المخالفة تمتهن إعادة تنظيف إطارات السيارات ‏لطرحها في الأسواق على أنها جديدة.

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ووثّق مقطع فيديو على الحساب الرسمي للأمانة، لحظة القبض على العمالة غير النظامية، بعدة مستودعات مخالفة ‏وسط الرياض، قبيل طرح منتجاتهم الرديئة في الأسواق، وتمّ إغلاق المواقع غير النظامية، إضافة إلى استدعاء ملاكها لتطبيق العقوبات بحقهم.‏