"صحة الطائف": مرضى "السكري" يستحوذون على 74% من صناعة الأطراف

تقرير رسمي: صنعت 19% للمصابين بحوادث مرورية والبقية عيوب خلقية

كشف تقرير رسمي لصحة الطائف، أن قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمجمع الملك فيصل، قام بتصنيع 177 طرفًا صناعيًّا؛ كان نصيب المصابين بمرض السكري الذين فقدوا أطرافهم نتيجة المضاعفات بهذا الداء، 74% من هذه الأطراف، و19% للمصابين بحوادث مرورية، والبقية عيوب خلقية، وأبطال الحد الجنوبي.

وتشكل هذه النسبة العالية خطورة على المصابين بالداء "الحلو"؛ مما يتطلب المزيد من الحذر، والانتباه للوقاية من خطورة فقْد الأطراف.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن القسم مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة؛ لتقديم أعلى مستويات الجودة في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية؛ لافتًا إلى أنه تم استقطاب كوادر بشرية عالية الكفاءة في مختلف التخصصات التي تقوم على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والكثير من الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن القسم يُعد من أكبر الأقسام المتخصصة في هذا المجال، ويستقبل الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات؛ حيث عمل قسم الأطراف الصناعية على مساعدة المراجعين للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتماد على النفس بعد تأهيلهم وصناعة الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية لهم.