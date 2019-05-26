"مدني أضم" يعثر على "مفقود وادي العرج" متوفى

على مسافة ١٥ كم من سقوط السيارة التي كان بها

عثرت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة أضم، صباح اليوم، على جثمان المواطن المفقود في سيل وادي العرج مساء أمس.

وكانت فِرَق الإنقاذ بـ"مدني أضم" وبمساعدة عدد من المواطنين المتطوعين قد بدأت البحث عن المفقود منذ بزوغ فجر اليوم الأحد، وتمكنوا من العثور عليه على مسافة ١٥كم من سقوط السيارة التي كان يستقلها برفقة مواطن آخر.

وكان سيل وادي العرج بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، قد جرف مواطنين مساء أمس السبت، بعد أن داهمهما أثناء عبورهما للوادي.

وتلقى الدفاع المدني بمحافظة أضم، بلاغًا من مواطنين يفيد بمشاهدتهم مواطنين جرفهما سيل وادي العرج بعد أن عَلِقَت سيارتهما به، وانتقلت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بقيادة مدير الإدارة الرائد سالم السيد لموقع الحادثة، وعثرت على السيارة التي كانا يستقلانها وقد طمرتها المياه، فيما باشرت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين؛ حيث عُثِر على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة على مسافة أمتار بسيطة من سقوط السيارة، وقد تم نقله لمستشفى أضم العام بواسطة الهلال الأحمر؛ فيما عثر على المواطن الآخر فجر اليوم متوفى على مسافة ١٥كم من سقوط السيارة.

يذكر أن مراكز شرق محافظة أضم شهدت عصر أمس السبت أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.