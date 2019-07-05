رسميًا .. ملكية نادي "بيراميدز المصري" تنتقل من آل الشيخ لمستثمر إماراتي

أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.

وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.

ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.