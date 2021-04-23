كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937

أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة في هذه البلدان

سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".


وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة.
وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

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23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 01:38 PM

أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة في هذه البلدان

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".


وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة.
وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

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