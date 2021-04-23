





1

أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة في هذه البلدان

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937

109

سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".



وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

