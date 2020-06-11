يعاود من الغد.. المسند: سلوك غبار البوارح ينشط بالضحى ويخف في الليل

قال: تتراجع الحالة الماطرة في السروات وقد تنحصر على مرتفعات عسير

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاء من قمم مرتفعات #عسير.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": سلوك غبار #البوارح عادة ينشط من الضحى، ويخفّ كثيرًا في الليل وربما يزول، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها؛ وذلك خلال يونيو يوليو.

حالة الطقس الأرصاد

1

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 10:42 AM

قال: تتراجع الحالة الماطرة في السروات وقد تنحصر على مرتفعات عسير

يعاود من الغد.. المسند: سلوك غبار البوارح ينشط بالضحى ويخف في الليل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,656

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاء من قمم مرتفعات #عسير.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": سلوك غبار #البوارح عادة ينشط من الضحى، ويخفّ كثيرًا في الليل وربما يزول، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها؛ وذلك خلال يونيو يوليو.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020