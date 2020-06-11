يعاود من الغد.. المسند: سلوك غبار البوارح ينشط بالضحى ويخف في الليل

قال: تتراجع الحالة الماطرة في السروات وقد تنحصر على مرتفعات عسير

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاء من قمم مرتفعات #عسير.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": سلوك غبار #البوارح عادة ينشط من الضحى، ويخفّ كثيرًا في الليل وربما يزول، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها؛ وذلك خلال يونيو يوليو.