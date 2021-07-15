"ديتول": نتعاون مع "الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة" لضمان حج آمن وصحي

في الوقت الذي يستعد فيه 60 ألف شخص للحج هذا العام، تعمل شركة Reckitt، المالكة للعلامة التجارية "ديتول"، على ضمان سلامة وحماية الحجاج، لتمكينهم من أداء هذه الرحلة الإيمانية، وتفخر الشركة بتقديم منتجات صحية ومبتكرة لجميع فئات المجتمع السعودي، وضيوف الرحمن.



وقالت الشركة في بيان لها إنه "خلال 70 عامًا، كرسنا جهودنا لتحقيق هدف واحد، وهو بناء عالم أكثر نظافة وصحة، وهو الأمر الذي شجع ملايين الأشخاص على تعزيز ثقتهم في منتجاتنا، حيث ارتكز نهجنا في العمل على الابتكار لتقديم أفضل المنتجات الممكنة".



وتابعت: "لدينا روابط عميقة مع المملكة، حيث أولينا خلال هذه السنوات، المزيد من الاهتمام لأهلها. وصرّح طاهر مالك، النائب الأول للرئيس، Reckitt إفريقيا والشرق الأوسط: "نحن حريصون على بناء عالم أكثر نظافة وصحة من خلال تعزيز الحماية من الجراثيم. وفي منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، تلعب علامتنا التجارية دورًا أكثر أهميةً من أي وقت مضى لتوفير منتجات النظافة والصحة لمكافحة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال توفير حماية أكثر فعاليةً ضد الفيروسات والجراثيم، الأمر الذي مكننا أن نصبح شريك النظافة والتعقيم الرسمي في موسم حج هذا العام، لتقديم الحماية الأمثل من جائحة كوفيد-19".



وأوضحت أنه "خلال موسم حج هذا العام، قمنا وللمرة الأولى بإطلاق حملة رقمية "ديتول معك"، التي ستُسهم في تعزيز سبل دعمنا للحجاج في كل مرحلة من مراحل الحج، وترتكز الحملة الجديدة على كيفية التغلب على التحديات ذات الصلة بالنظافة والتعقيم، وتسليط الضوء على أهمية منتجاتنا في توفير حماية فعّالة بنسبة 100 %".



وتابعت: "للمضي قدمًا في خدمة ضيوف الرحمن، قمنا بإطلاق شراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، لتحسين الجوانب ذات الصلة بالصحة والنظافة خلال موسم الحج. وبموجب هذه الشراكة، ستوفر نحو 90,000 مجموعة مجانية من أدوات النظافة الصحية خلال موسم الحج لحجاج بيت الله الحرام، وللعاملين في الخطوط الأمامية، إضافة إلى دعم العديد من دورات المياه العامة في خدمة موسم حج 1442 – حيث توفر إمدادات التنظيف والمواد التعليمية والتدريب".



وأضافت: "مع جهودنا المتواصلة لتعزيز الحماية الصحية من الفيروسات والجراثيم، إلا أنه من الضروري إدراك التحديات الصحية، الناجمة عن المخاوف من انتشار جائحة كوفيد-19، والتغيرات التي أحدثتها في عالمنا اليوم. ولهذا نحن نسعى إلى التغلب على تلك التحديات عبر تقديم منتجات مبتكرة".



وبيّنت أنه "انطلاقًا من شراكتنا مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، نعمل معًا على التركيز على الأولويات المطلقة، المتمثلة في اتخاذ التدابير الصحية الوقائية، وهو الأمر الذي يمثل مصدر فخر كبيرًا لنا، تجسد في ثقة شركائنا بمنتجاتنا، التي تضمن أعلى معايير الجودة الصحية، التي تلعب دورًا كبيرًا في التغلب على التحديات الجائحة".



وقالت إن "تفشي جائحة كوفيد-19 فرض تحديات وتغييرات كبيرة على حياتنا".



فيما قال توصيف فيصل، المدير الإقليمي، لشركة Reckitt الشرق الأوسط: "يتوجب علينا جميعًا بناء هذا الواقع الجديد ليكون أكثر صحة، ونحن ندرك أهمية مناسك الحج، ولذلك نسعى إلى حماية الحجاج. وانطلاقًا من شراكتنا مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سنعمل معًا على التركيز على الأولويات المطلقة، المتمثلة في اتخاذ التدابير الصحية الوقائية، وهو الأمر الذي يمثل مصدر فخر كبيرًا لنا، للتعاون معًا في ضمان صحة وسلامة الحجاج، مما يتيح لهم أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، حيث ستضمن الشراكة حصول جميع الحجاج وموظفي الخطوط الأمامية على منتجات الصحة والتعقيم عالية الجودة، وذلك في ظل جهودنا المتواصلة للتغلب على التحديات الجائحة".



وختمت الشركة بيانها مؤكدة أنه "لا يمكن أن ننسى أن التوعية الصحية وأدوات النظافة تستند إلى قيم الإسلام وتعاليمه، التي تولي أهمية كبيرة أيضًا للكرم والضيافة في تقديم الخدمات للحجاج. يذهب الحجاج إلى مكة خلال موسم الحج للعبادة والتأمل. ولذلك، نسعى نحن أيضًا إلى تحمل المسؤولية لضمان سلامتهم الصحية. رسالتنا هي.. "معك".. نحن هنا من أجلك".