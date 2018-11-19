خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى منطقة تبوك

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرياض مساء اليوم، متوجهاً إلى منطقة تبوك.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بصالة التشريفات في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية: الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مقرن، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر بن سعود، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير متعب بن مشعل بن متعب، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وعند سلم الطائرة كان في وداع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كلٌّ من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - أيده الله -: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.