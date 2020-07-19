بعد قضية "جمعية نصف المليون" بجازان.. الوزير يشكِّل مجلس إدارة جديدًا

لتسيير الأعمال لحين انتخاب آخر

شكَّل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة جديدًا لجمعية خيرية، شهدت تهمًا بالفساد، طالت عددًا من مسؤوليها، وصلت مبالغها إلى قرابة نصف مليون ريال. وذلك المجلس لمدة مؤقتة، على أن يتم تشكيل المجلس المؤقت لتسيير أعمال الجمعية حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وكانت الجهات الأمنية والمعنية بمنطقة جازان قد حققت في اختلاس ما يقارب نصف مليون ريال، اتُّهم بها مسؤول بجمعية خيرية من قِبل مجلس الإدارة الذي طالبه باستعادة المبلغ، وأُحيل للتحقيقات لدى الجهات الأمنية التي استوقفته منذ أشهر، وألحقته بآخرين، وأُفرج عنهم مؤقتًا. فيما طالب المتهم الأول آنذاك باستدعاء وإيقاف عدد من منسوبي الجمعية مدعيًا تورطهم في القضية معه.