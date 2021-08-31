مع ارتفاع الحرارة.. عطل مفاجئ يقطع الكهرباء عن شارع الحج بمكة

أبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع خاصة في أوقات الظهيرة

تسبب عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية لشارع الحج بمكة المكرمة والأحياء التابعة له، في انقطاع الكهرباء منذ ساعة حتى الآن.

وأبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع، خاصةً في أوقات الظهيرة التي تشهد فيها مكة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة؛ فضلاً عن تزامنها مع بدء موعد التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " سبق " فإن أسباب انقطاع التيار نتيجة عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية للحي.

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 03:13 PM

أبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع خاصة في أوقات الظهيرة

مع ارتفاع الحرارة.. عطل مفاجئ يقطع الكهرباء عن شارع الحج بمكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تسبب عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية لشارع الحج بمكة المكرمة والأحياء التابعة له، في انقطاع الكهرباء منذ ساعة حتى الآن.

وأبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع، خاصةً في أوقات الظهيرة التي تشهد فيها مكة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة؛ فضلاً عن تزامنها مع بدء موعد التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " سبق " فإن أسباب انقطاع التيار نتيجة عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية للحي.

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