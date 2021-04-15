"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 15 أبريل 2021، تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 402142 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 661 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 386102 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6791 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9249 والحالات الحرجة 999 حالة.