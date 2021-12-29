للمرة الثانية.. "ولادة عرعر" يحصل على شهادة الاعتماد "سباهي"‎‎

بعد تطبيق أفضل معايير الجودة بالخدمات الصحية وسلامة المرضى

حصل مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اعتمادًا غير مشروط للمرة الثانية وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (للمستشفيات).

ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى بنسبة 92٪، ضمن الخطة الاستراتيجية لفريق العمل للسعي لنيْل البورد السعودي لطب الأطفال وكذلك النساء والولادة.