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يتراوح قطره بين 280 و620 مترًا مربّعًا وطوله 546 مترًا

"ناسا": كويكب عملاق يقترب من الأرض في 26 ديسمبر

أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن العالم على موعد مع مرور كويكب ضخم بالقرب من كوكب الأرض، بعد يوم من عيد الميلاد.



وقالت "ناسا": سيشهد يوم 26 ديسمبر الجاري مرور كويكب يُعرف باسم "310442" بالقرب من الأرض، ويتراوح قطره بين 280 و620 مترًا مربعًا.



من ناحيته ذكر مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء، أن حجم الكويكب يمكن أن يكون أكبر من مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، الذي يصل طوله إلى 546 مترًا.



ووفق "سكاي نيوز" قال مدير المركز، بول تشوداس، لمجلة "نيوزويك": مرور الكويكبات بالقرب من الأرض أمر يحدث على مدار آلاف السنين، ومن الحكمة أن يستمر البشر في تعقبهم لعقود، ودراسة كيف يمكن أن تتطور مداراتهم.



وسيمر الكويكب بالقرب من الأرض، بسرعة تصل إلى نحو 44 ألف كلم في الساعة، فيما لفت "تشوداس" إلى أنه بالرغم من أن "الصخرة العملاقة" فستكون قريبة من الأرض من الناحية الفلكية، إلا أنها ستظلّ بعيدة بما فيه الكفاية؛ مما يستدعي عدم القلق.