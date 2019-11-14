"صحة القنفذة" تطلق حملة تطعيم التهاب المكورات العقدية

تستمر لمدة 3 أيام وذلك من الرابعة وحتى العاشرة مساء

أطلقت صحة محافظة القنفذة حملة تطعيم التهاب المكورات العقدية هذا المساء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمجمع البندر مول التجاري وذلك من الرابعة مساء وحتى العاشرة مساء.

من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، إن الحملة تهدف إلى رفع التوعية الصحية بأهمية التطعيم ضد الالتهابات الرئوية التي تسببها بكتيريا المكورة الرئوية، وكذلك زيادة نسبة الوعي وتوجيه وحث المواطنين والمقيمين على التوجه لأخذ التطعيم بالمراكز الصحية.

وأضاف أن المستهدفين هم:

جميع كبار السن (٦٥ سنة فما فوق)، والأمراض المزمنة (١٨ سنة فما فوق)، مؤكدًا أن صحة القنفذة مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والوقائية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

يُشار إلى أن التطعيم متوفر بجميع المراكز الصحية بصحة القنفذة.