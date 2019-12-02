فيديو مروع.. لحظة سقوط ركاب لعبة بملاهي تايلاند

نهض الصبي وجبهته تنزف الدماء

التقط رواد مدينة ملاهٍ بوسط تايلاند، فيديو مروعًا، يكشف عن لحظة سقوط ركاب من أحد ألعاب الملاهي، بسبب انفلات ذراع الأمان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع يوم السبت الماضي في إحدى ملاهي مدينة لوبوري وسط تايلاند.

ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد رواد الملاهي، مجموعة من الأشخاص معظمهم أطفال، وهم يستمتعون بركوب لعبة قارب القرصان، وهو يتحرك بهم يمينًا ويسارًا وإلى أعلى وأسفل، ونسمع أصواتًا يختلط فيها الصراخ بالضحك.

وفجأة، ينفلت الذراع الذي يؤمّن أجساد الركاب في الهواء، ومع ميل القارب تتطاير أجساد ستة من الركاب، ثم تندفع إلى الأمام ليسقط بعضها على الأرض مباشرة، ويزحف آخرون بقوة الدفع.

ويُسرع المشاهدون لمساعدة الأطفال الستة على النهوض؛ بينما يقوم عامل الملاهي بإيقاف اللعبة.

ويُظهر الشريط بعض الضحايا وهم ينهضون، ومنهم صبي كانت جبهته تنزف دمًا، وساعده أقارب له على إيقاف تدفق الدم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد رواد الملاهي، جيدابا، قوله: "إنه كان يصطحب مجموعة من أقاربه لزيارة الملاهي، حينما وقع الحادث الصادم، والحمد لله لم يكن أحد منهم من بين المصابين".

وحسب الصحيفة: فقد تم تقديم الإسعافات للمصابين الستة وكانت جروحهم طفيفة.

كما وصلت الشرطة إلى المكان، وأمرت بإغلاق الملاهي وبدأت التحقيق في الحادث مع العاملين وصاحب الملاهي.