على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.
ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".تركيا
الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة
أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.
ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".