"التجارة": حملة تصحيح لـ 86 مركبة QX50 INFINITI 2019

بسبب خطأ في الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 86 مركبة QX50" INFINITI" 2019.

وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91" عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 95".

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك وناقل الحركة "12 شهرًا إضافيًا أو 20.000 كم".

وزارة التجارة

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29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 01:27 PM

بسبب خطأ في الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91"

"التجارة": حملة تصحيح لـ 86 مركبة QX50 INFINITI 2019

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 86 مركبة QX50" INFINITI" 2019.

وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91" عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 95".

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك وناقل الحركة "12 شهرًا إضافيًا أو 20.000 كم".

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وزارة التجارة

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