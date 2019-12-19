كل ثانية لها ثمنها.. إذا شعرتَ بهذه الأعراض اطلب الإسعاف فورًا

مؤسسة القلب الألمانية شددت وقالت: بينها الغثيان والتعرق الشديد

شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرًا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية، تتمثل في: آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس، والتعرق الشديد، والغثيان.

ويُعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب، أكثر عُرضة للإصابة بالأزمات القلبية؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.