كل ثانية لها ثمنها.. إذا شعرتَ بهذه الأعراض اطلب الإسعاف فورًا

مؤسسة القلب الألمانية شددت وقالت: بينها الغثيان والتعرق الشديد

شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرًا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية، تتمثل في: آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس، والتعرق الشديد، والغثيان.

ويُعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب، أكثر عُرضة للإصابة بالأزمات القلبية؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

مؤسسة القلب الألمانية أزمة قلبية مرضى السكري مرضى القلب

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19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 08:47 AM

مؤسسة القلب الألمانية شددت وقالت: بينها الغثيان والتعرق الشديد

كل ثانية لها ثمنها.. إذا شعرتَ بهذه الأعراض اطلب الإسعاف فورًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرًا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية، تتمثل في: آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس، والتعرق الشديد، والغثيان.

ويُعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب، أكثر عُرضة للإصابة بالأزمات القلبية؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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مؤسسة القلب الألمانية أزمة قلبية مرضى السكري مرضى القلب

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