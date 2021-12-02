خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 5266 إصابة جديدة بكورونا و47 حالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5266 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و47 حالة وفاة.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ 457612؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3705.