الوطني للأرصاد: حالة أمطار غزيرة على عسير حتى 9 مساءً

قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.