مهام إنقاذ وإنسانيات بلا حدود.. رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج "صور"

لا تقتصر على مباشرة الحوادث والإطفاء بل تمتد إلى عون كبار السن والمرضى

يقدم رجال قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام خلال حج هذا العام 1440هـ، أعمالًا إنسانية كبيرة؛ حيث ضرب رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، أروع الأمثلة في التعامل مع ضيوف الرحمن، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش.

وتتنوع جهود الدفاع المدني وتشمل إنقاذ عشرات الحالات يوميًّا غالبيتها من كبار السن الذين يعانون الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس؛ وذلك من خلال الفِرَق الإسعافية المنتشرة في جميع أرجاء الحرم المكي والساحات الخارجية المحيطة به.