"الأرصاد" تتوقع طقساً "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة والمشاعر

التقديرات تشير لـ"صحو إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و"صحواً إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة، و"غائماً جزئياً على جدة" خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": في مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.