"السعودية للفضاء" تبحث مجالات التعاون مع إدارة الفضاء بالهند

استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز -عبر الاتصال المرئي- اليوم، أمين إدارة الفضاء الهندية ورئيس هيئة الفضاء ورئيس منظمة الأبحاث الفضائية بالجمهورية الهندية الدكتور كايالاسافاديو سيفان.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.
كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

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17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 06:11 PM

استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية

"السعودية للفضاء" تبحث مجالات التعاون مع إدارة الفضاء بالهند

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز -عبر الاتصال المرئي- اليوم، أمين إدارة الفضاء الهندية ورئيس هيئة الفضاء ورئيس منظمة الأبحاث الفضائية بالجمهورية الهندية الدكتور كايالاسافاديو سيفان.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.
كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

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