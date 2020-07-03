"الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها

يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".

وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.

وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏

https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

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03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 11:28 PM

يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر

"الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها

فهد الغبيوي

الرياض

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دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".

وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.

وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏

https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics

الرابط المختصر

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وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

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