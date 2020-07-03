"الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".
وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.
وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:
https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinicsوزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد
يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".
وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.
وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:
https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics