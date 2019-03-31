خادم الحرمين يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية

على هامش أعمال القمة العربية في تونس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الأمم المتحدة، ممثل الأمين في ليبيا غسان سلامة، ومساعدة الأمين للشؤون السياسية روز ماري، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، والمستشار السياسي إيهاب عميش.

الملك سلمان في تونس قمة تونس القمة العربية الـ30 القمة العربية

3

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440 04:23 PM

على هامش أعمال القمة العربية في تونس

خادم الحرمين يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

0 2,009

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الأمم المتحدة، ممثل الأمين في ليبيا غسان سلامة، ومساعدة الأمين للشؤون السياسية روز ماري، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، والمستشار السياسي إيهاب عميش.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الملك سلمان في تونس قمة تونس القمة العربية الـ30 القمة العربية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019