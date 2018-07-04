كان برفقة زوجته للعلاج.. سعودي يتعرض للطعن والسلب تحت تهديد السلاح بالقاهرة

الجاني سائق تاكسي أقلّهما من الفندق لمراجعة أحد المستشفيات.. والسفارة: نتابع الواقعة

تعرّض مواطن سعودي برفقة زوجته لعملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض بالعاصمة المصرية القاهرة، وأصيب بطعنة في يده أثناء محاولته مقاومة اللص، وهو سائق التاكسي الذي أقلّه من الفندق الذي يسكن فيه إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد مراجعته وقدومه للعلاج هو وزوجته.

وقال المواطن لـ"سبق": إنه في يوم الثلاثاء قبل الماضي كانت رحلته وزوجته من جدة إلى القاهرة لمراجعة أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الوصول إلى الفندق والمبيت فيه ليلة الأربعاء، قررا الذهاب في اليوم الثاني للمستشفى، واستقلا مركبة "تاكسي" للتوجه إلى المستشفى، وفي الطريق أوقف السائق سيارته وأشهر سلاحاً أبيض على المواطن، وسلبه 1500 ريال سعودي.

وأكمل المواطن: عند محاولة السائق سرقة هاتفي والجوازات قاومته لأتعرض لطعنة في يدي قبل أن يهرب السارق مباشرة، وقمت بإبلاغ الجهات الأمنية برقم السيارة والمواصفات، وذهبت لقسم أمن الجيزة، فرفضوا استقبال البلاغ، ثم ذهبت لقسم الهرم وقمت بالإبلاغ عنه، واتجهت للسفارة، وكان الوقت خارج الدوام.

وتابع: كانت السفارة مغلقة، واتصلت عليهم من السعودية؛ نظراً لسفري بعدها مباشرة، فأخبروني بأنهم سيتابعون القضية، وما زلت في انتظار القبض على الجاني.

وكشف المواطن أن المركبة مرّت بإحدى محطات الوقود المزودة بكاميرات المراقبة، وأنه عاد إليهم وقتها، وأخذ جميع المعلومات والتفاصيل، وصور اللص والمركبة وجميع البيانات والمعلومات عنه، ومع هذا كله ما زال اللص هارباً.

من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية السفير أسامة نقلي لـ"سبق" أن السفارة تقوم بتقديم الدعم القانوني للمواطن، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة بمصر، كما هو الحال مع جميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون، لافتاً إلى حرص السفارة على نشر أرقامها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتسهيل تواصل المواطنين معها.

وأضاف "نقلي": نحظى ولله الحمد بتعاون سلطات الاختصاص المصرية في حل جميع القضايا، علماً بأنني التقي المواطنين يومين في الأسبوع؛ يوم الأحد ويوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، وقسم شؤون المواطنين يعمل على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع.