دخلت الحمام بالجوال فجاءت النهاية كارثية

رغم التحذيرات المتكررة من السلطات الروسية

في انتظار اتصال هام، دخلت أم روسية الحمام مصطحبة جوالها والشاحن، وما إن دق جرس الهاتف حتى انهمكت في المحادثة وهي تشد الشاحن ووصلة السلك الكهربائي، وفجأة سمع طفلها من الخارج صوت انفجار غريب أعقبه صمت تام.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد عثر طفل في الرابعة من عمره على أمه أنستازيا شيربينينا (25 عامًا) راقدة بلا حراك في الحمام بمنزلهم في مدينة توغوتشين جنوبي روسيا.

وتضيف الصحيفة: في البداية لم يفهم الطفل ما حدث؛ لكنه سحب القابس من مقبس الكهرباء، وبعدها ربت على وجه أمه فلم ترد عليه، وبسرعة اتصل على جدته التي جاءت على الفور؛ حيث تم نقل الأم إلى المستشفى؛ ليعلن الأطباء أنها توفيت بصعق كهربائي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن صديقة أناستازيا، أنها كانت تنتظر اتصالًا هامًّا؛ لذلك أبقت الهاتف بالقرب منها وقت وفاتها، كما وضعت الهاتف على الشاحن بوصلة سلك كهربائي، وعندما انهمكت في المحادثة، جذبت الهاتف بالشاحن والوصلة الكهربائية، وفجأة سقط سلك الكهرباء في الماء فوقع انفجار مكتوم، وصعقتها الكهرباء في الحال، كما احترق صدرها.

وحسب الصحيفة؛ فقد قررت الجدة أن تأخذ الطفل ليعيش معها؛ حيث كانت ابنتها مطلقة؛ بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في وفاة أناستازيا.

وتضيف الصحيفة: تأتي المأساة في أعقاب تحذيرات متكررة من السلطات الروسية والشرطة بشأن سلسلة من الوفيات لشباب جراء الصعق الكهربائي بسبب استخدام الهواتف المحمولة في الحمامات.