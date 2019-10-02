حرس الحدود يحبط تهريب طنين من الحشيش في المناطق الجنوبية

القبض على المتورطين وعددهم ٧٦ شخصاً بينهم 43 إثيوبياً و19 يمنياً

أعلن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن شهر محرم من عام ١٤٤١هـ، شهد إحباط محاولات في المناطق الجنوبية "جازان، نجران، عسير" لتهريب ١٨٥٣ كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأكد القبض على المتورطين في هذه المحاولات وعددهم ٧٦ شخصاً؛ بينهم ٤٣ متهماً من الجنسية الإثيوبية، و١٩ متهماً من الجنسية اليمنية، و9 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين من الجنسية السعودية، ومتهم واحد مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال "القريني": أحيل المتهمون بعد توقيفهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون.