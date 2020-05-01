لجنة تنظيم سكن العمالة": توفير 2000 "سكن بديل" بـ 170 ألف غرفة تستوعب 350 ألف عامل

عودة نحو 2500 عامل إلى بلدانهم و1800 زيارة ميدانية

أكدت لجنة تنظيم سكن العمالة، أنها نفّذت 1800 زيارة ميدانية، واستقبلت ألفيْ منشأة "سكن بديل" مسجلة على منصة إيجار بواقع 170 ألف غرفة، وبطاقة استيعابية 350 عاملًا.

أوضح ذلك الأمين العام للجنة سكن العمالة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وأكدت اللجنة أنها سجلت 8000 موقع لسكن العمالة، و1860 غرفة عزل داخل المساكن.

وأعلنت ‏لجنة تنظيم سكن العمالة، عودة نحو 2500 عامل إلى بلادهم، والاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة؛ لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يوميًّا على العمال.