رئيس "جامعة أم القرى": قرار وزير التعليم ضمان لنجاح العملية التعليمية في عامها الجديد

الخاص بتحديد آلية العودة للدراسة في التعليم العام والجامعي

عدَّ رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، قرارَ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتحديد آلية العودة للدراسة في التعليم العام والجامعي ضماناً لسير العملية التعليمية بنجاح تام، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا والحد من تفشي الوباء، بإجراءات وقائية تتوافق مع متطلبات تحسين جودة المخرجات التعليمية والتميز في إتقان مهاراتها.

واعتبرَ رئيس الجامعة أن القرار يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وانطلاقاً من حرصهما الدائم على سير العملية التعليمية، وتحقيق المصلحة العامة للطلاب والطالبات، وضمان صحتهم وسلامتهم، مثمِّناً جهود وزير التعليم ومتابعته المباشرة لقطاع التعليم وتطوير برامج الجامعات وخططها التدريبية.

وأكد على جاهزية مقرات الجامعة المخصصة للتدريب العملي والتطبيقي لاستقبال طلابها وطالباتها وفق الاحترازات والاشتراطات الصحية، مع تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لهم، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، لافتاً إلى استمرار التحديثات التقنية لرفع كفاءة أنظمة التعلم الإلكتروني وتسهيل التواصل مع الطلبة خلال تدريسهم المقررات النظرية عن بُعد.